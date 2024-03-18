Працівник у відрядженні витратив свої кошти на товари для потреб роботодавця: що з ПДФО

Якщо придбання товарів на користь роботодавця здійснюється працівником за власний кошт у зв’язку з виконанням дорученої йому роботи, то сума компенсації за придбані товари не є його доходом.

У Головному управлінні Державної податкової служба в Івано-Франківській області роз’яснили, чи оподатковується ПДФО сума коштів, виплачена працівнику за придбані нею товари для потреб юридичної особи - працедавця за рахунок власних коштів, якщо така юридична особа попередньо не видавала кошти під звіт.

Так, порядок оподаткування суми надміру витрачених коштів/електронних грошей, отриманих платником податку на відрядження або під звіт, не повернутої у встановлений строк визначено п. 170.9 ст. 170 ПКУ, відповідно до пп. «б» п.п. 170.9.1 якого податковим агентом платника податку під час оподаткування суми, виданої платнику податку під звіт та не повернутої ним протягом встановленого пп. 170.9.3 п. 170.9 ст. 170 ПКУ строку, є особа, що видала таку суму під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, – у сумі, що перевищує суму фактичних витрат платника податку на виконання таких дій.

Якщо придбання товарів (робіт, послуг) на користь роботодавця здійснюється працівником за власний кошт у зв’язку з виконанням дорученої йому роботи (трудової функції), то дохід у вигляді компенсації за придбані товари (роботи, послуги) не є доходом для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, за умови підтвердження роботодавцем доцільності та обґрунтованості здійснених таким працівником витрат.

Водночас якщо придбання товарів (робіт, послуг), яке здійснюється працівником на користь роботодавця за власний кошт, не пов’язано з виконанням трудової функції таким працівником, то дохід, виплачений цьому працівнику за реалізовані (продані) товари (роботи, послуги), включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.