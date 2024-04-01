Ожидается ли в Киеве пылевая буря: ответ Укргидрометцентра

Укргидрометцентр сообщил, что запыленность воздуха пустынной пылью – это не пылевая буря.

Как известно, волна тепла из западного Средиземноморья принесла в Украину не только аномально высокие температуры воздуха, но и захватила еще пыль из Сахары.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что запыленность воздуха пустынной пылью – это не пылевая буря.

Там отмечают, что для пылевой бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а продолжаться это должно 3 часа и больше.

«Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит, и бури в этот раз не будет. Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным явлением», - пишут в Укргидрометцентре.

Ранее сообщалось, что облако пыли из Сахары накрыло Европу.

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