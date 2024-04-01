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Чи очікується у Києві пилова буря: відповідь Укргідрометцентру

12:07, 1 квітня 2024
Укргідрометцентр повідомив, що запиленість повітря пустельним пилом - це не пилова буря.
Чи очікується у Києві пилова буря: відповідь Укргідрометцентру
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Як відомо, хвиля тепла із західного Середземномор'я принесла до України не тільки аномально високі температури повітря, а захопила ще пил із Сахари.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що запиленість повітря пустельним пилом - це не пилова буря.

Там зазначають, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має 3 години й більше.

«Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде. Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним явищем», - пишуть в Укргідрометцентрі.

Раніше ми писали, що пилова хмара із Сахари накрила Європу.

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