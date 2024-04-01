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У Раді на фоні демографічної політики думають над впровадженням іпотеки на пільгових умовах для сімей

14:50, 1 квітня 2024
У Комітеті Ради зазначили, що дуже важлива задача сьогодні для держави сприяти тому, щоб зростала народжуваність.
У Раді на фоні демографічної політики думають над впровадженням іпотеки на пільгових умовах для сімей
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Як зазначила народна депутатка, членкиня парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна, з початку повномасштабної війни державний бюджет України, має два пріоритети – оборона й безпека та соціальний захист громадян.

За словами народної депутатки, хотілося б суттєво підвищити соціальні стандарти для людей, але влада спирається на наявні можливості.

«У березні проведено індексацію пенсій і зараз відбудеться зростання мінімальної зарплати. Ми спілкуємося з нашими колегами з Міністерства фінансів, і вони запевняють, що також будуть намагатися зробити все можливе, щоб і у 2025 році була позитивна динаміка підвищення мінімальної зарплати», - зазначила парламентарійка.

За словами членкині Комітету, зараз влада приділяє велику увагу питанню демографічної політики.

«Ми нещодавно ознайомилися з оприлюдненим звітом щодо прогнозів демографічної політики в Україні, враховуючи фактор війни. Дуже важлива задача сьогодні для держави сприяти тому, щоб у нас зростала народжуваність. Тому ми активно ведемо дискусії щодо перегляду виплат при народженні дитини. Відпрацьовуємо ці питання і з Міністерством соцполітики, і з Міністерством фінансів. Водночас важливо враховувати й те, що на збільшення народжуваності впливає впевненість батьків у завтрашньому дні в контексті надання освітніх послуг, виховання», - наголосила народна депутатка.

Вона додала, що ще один напрямок роботи – це впровадження програм, що дозволяють сім’ям придбати житло, зокрема отримати іпотеку на пільгових умовах. 

Нагадаємо, що працюючим пенсіонерам з 1 квітня перерахують пенсії – що треба знати.

Як писала «Судово-юридична газета», до Верховної Ради внесли законопроєкт №11072, який передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини, яка на сьогодні становить майже 41 тисячу грн, і яка не переглядалася з 2014 року.

Згодом у парламенті прокоментували ідею збільшення допомоги при народженні дитини майже в 10 раз.

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