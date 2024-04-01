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В Раде на фоне демографической политики думают о внедрении ипотеки на льготных условиях для семей

14:50, 1 апреля 2024
В Комитете Рады подчеркнули, что очень важна задача сегодня для государства способствовать тому, чтобы росла рождаемость.
В Раде на фоне демографической политики думают о внедрении ипотеки на льготных условиях для семей
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Как отметила народная депутатка, членкиня парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная, с начала полномасштабной войны государственный бюджет Украины, имеет два приоритета – оборона и безопасность и социальная защита граждан.

По словам народной депутатки, хотелось бы существенно повысить социальные стандарты для людей, но власти опираются на имеющиеся возможности.

«В марте проведена индексация пенсий и сейчас произойдет рост минимальной зарплаты. Мы общаемся с нашими коллегами из Министерства финансов, и они уверяют, что тоже будут пытаться сделать все возможное, чтобы и в 2025 году была положительная динамика повышения минимальной зарплаты», – отметила парламентарийка.

По словам членкини Комитета, сейчас власти уделяют большое внимание вопросу демографической политики.

«Мы недавно ознакомились с обнародованным отчетом по прогнозам демографической политики в Украине, учитывая фактор войны. Очень важна задача сегодня для государства способствовать тому, чтобы у нас росла рождаемость. Поэтому мы активно ведем дискуссии о пересмотре выплат при рождении ребенка. Отрабатываем эти вопросы и с Министерством соцполитики, и с Министерством финансов. В то же время, важно учитывать и то, что на увеличение рождаемости влияет уверенность родителей в завтрашнем дне в контексте предоставления образовательных услуг, воспитания», - подчеркнула народная депутатка.

Она добавила, что еще одно направление работы – это внедрение программ, позволяющих семьям приобрести жилье, в том числе получить ипотеку на льготных условиях.

Напомним, работающим пенсионерам с 1 апреля пересчитают пенсии – что нужно знать.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду внесли законопроект №11072, предусматривающий увеличение размера помощи при рождении ребенка, которая на сегодняшний день составляет почти 41 тысячу грн, и которая не пересматривалась с 2014 года.

Потом в парламенте прокомментировали идею увеличения помощи при рождении ребенка почти в 10 раз

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