Верховный Суд определил юрисдикцию спора об обжаловании градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка и разрешения на строительство

Суды первой и апелляционной инстанций закрыли производство, поскольку считали, что требования об отмене ГУО застройки земельного участка, разрешения на выполнение строительных работ являются производными и могут быть рассмотрены гражданским судом.

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке административное дело по иску ОСМД к Управлению градостроительства и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины о признании противоправными и отмене Градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка (ГУО), а также разрешения на строительство.

На обґрунтування позовних вимог ОСББ зазначило, що будинок, який перебуває в управлінні позивача, розташований у безпосередній близькості від проєктованого спірного об`єкта будівництва та має вертикальну тріщину між четвертим і п`ятим під`їздом на всю висоту будинку з розкриттям вгору, будинок осідає; будівництво багатоповерхового об`єкта поруч може призвести до погіршення стану несучих конструкцій житлового будинку (розвитку тріщини та появи нових), а, відтак, несе безпосередню загрозу для мешканців будинку, який знаходиться в управлінні ОСББ.

Суди першої та апеляційної інстанцій закрили провадження у справі, оскільки дійшли висновку, що цю справу не належить розглядати у порядку адміністративного судочинства з огляду на те, що вимоги про скасування МУО забудови земельної ділянки, дозволу на виконання будівельних робіт є похідними і можуть бути розглянуті при вирішенні цивільним судом питання щодо законності проведення третьою особою будівельних робіт.

Разом з тим, Верховний Суд не погодився із такими висновками судів попередніх інстанцій та задовольнив частково касаційну скаргу ОСББ, скасував процесуальні судові рішення про закриття провадження у справі та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Суд взяв до уваги те, що предметом спору в справі, яка переглядається, є наказ Управління про затвердження МУО на проектування об`єкта будівництва та рішення ДАБІ про надання дозволу на виконання будівельних робіт на цьому об`єкті будівництва, тобто предметом спору є правомірність рішень органу місцевого самоврядування та державного органу, прийнятих ними як суб`єктами владних повноважень при здійсненні передбачених законом функцій щодо видачі МУО та дозволу на виконання будівельних робіт.

Крім того, зі змісту позовної заяви Суд встановив, що звернення до суду ОСББ обґрунтувало порушенням права на безпечні умови проживання мешканців будинку, який знаходиться в його управлінні, оскільки об`єкт будівництва, на який видані спірні МУО та дозвіл, знаходиться у безпосередній близькості від цього будинку, а тому будівництво спірного об`єкта з порушенням встановлених будівельних норм та на земельній ділянці з цільовим призначенням, яке не відповідає намірам будівництва, може призвести до погіршення стану несучих конструкцій житлового будинку (розвитку тріщини та появи нових) та, відповідно, може нести загрозу для життя та здоров`я співвласників.

При цьому Суд врахував, що між позивачем як юридичною особою та забудовником відсутній будь-який спір про право власності чи інше речове право на земельну ділянку чи інші об`єкти нерухомого майна, а також у ОСББ відсутній будь-який господарський чи інших приватний інтерес у відносинах з відповідачем або третіми особами, зокрема щодо запроєктованого об`єкта будівництва або земельної ділянки, на якій такий об`єкт будується.

На цій підставі Верховний Суд дійшов висновку, що у справі, яка переглядається, предметом спору є перевірка законності рішень суб`єктів владних повноважень, прийнятих на виконання їх владних управлінських функцій. При цьому, як убачається зі змісту позову, судовий спір ОСББ ініціювало з метою захисту прав мешканців будинку, що знаходиться в його управління, у сфері публічно-правових відносин, а не у зв`язку з потребою відстоювання своїх господарських, майнових чи інших приватних прав у відносинах з третіми особами чи відповідачами.

У цій справі, надаючи правову оцінку характеру спірних правовідносин у справі, що розглядається, Суд керувався їх відповідністю таким критеріям публічно-правового спору: стороною (відповідачем) у цих спірних правовідносинах є суб`єкти владних повноважень - Управління містобудування т та ДАБІ; спірні відносини мають адміністративно-правову природу, оскільки у цій справі існують відносини з приводу видачі МУО та дозволу на проведення будівельних робіт, які, своєю чергою, є саме адміністративно-правовими відносинами; суб`єкти владних повноважень у спірних публічно-правових відносинах здійснюють адміністративні управлінські повноваження - відповідачами ухвалено адміністративні акти (акти індивідуальної дії), а саме - наказ Управління про затвердження МУО та рішення ДАБІ про видачу дозволу на будівництво; спірні публічно-правові відносини регулюються нормами законодавства, яке є визначальним для публічно-правових (адміністративних) правовідносин, зокрема, - законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність»; ДБН 6.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; спірні публічно-правові відносини виникли у сфері публічного адміністрування - Управління та ДАБІ здійснюють адміністративні повноваження з приводу видачі дозвільних документів на будівництво об`єкта; підставою для звернення із цим позовом до суду стала необхідність захисту права співмешканців будинку, щодо якого позивач здійснює управління, на безпечне для життя і здоров`я довкілля (питання захисту суспільних інтересів або інтересів необмеженого кола осіб), яке, на думку позивача, порушено саме внаслідок прийняття суб`єктами владних повноважень рішень, які у разі їх реалізації призведуть до недотримання суб`єктом містобудівної діяльності будівельних норм і стандартів та вимог містобудівної документації на місцевому рівні.

З урахуванням викладеного Суд вказав, що головною метою (спрямованістю) цього судового спору у цій справі є захист позивачем законного інтересу співвласників будинку, управління яким він здійснює, а саме - права на безпечне для життя і здоров`я довкілля, яке, на думку позивача, порушено внаслідок прийняття суб`єктами владних повноважень рішень, які у разі їх реалізації призведуть до недотримання суб`єктом містобудівної діяльності будівельних норм і стандартів та вимог містобудівної документації на місцевому рівні.

Постанова Верховного Суду від 21 лютого 2024 року у справі № 460/9602/20 (адміністративне провадження № К/990/33412/23).

Автор: Наталья Мамченко

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