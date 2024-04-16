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Может ли ФЛП включить в расходы ремонт автомобиля: разъяснение

20:13, 16 апреля 2024
ФЛП на общей системе налогообложения с 23.05.2020 имеет право включать в состав расходов на содержание и ремонт грузовых автомобилей, а вот затраты на ремонт легковых авто — не может.
Может ли ФЛП включить в расходы ремонт автомобиля: разъяснение
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Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе разъяснило, может ли физическое лицо-предприниматель включить в расходы ремонт автомобиля.

Подпунктом 14.1.138 НКУ определено, что основные средства – это материальные активы, в том числе запасы полезных ископаемых, предоставленных в пользование участков недр (кроме стоимости земли, незавершенных капитальных инвестиций, автомобильных дорог общего пользования, библиотечных и архивных фондов, материальных активов, стоимость которых не превышает 20000 грн, непроизводственных основных средств и нематериальных активов), назначаемых налогоплательщиком для использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика, стоимость которых превышает 20000 грн и постепенно уменьшается в связи с физическим или моральным износом и ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых с даты ввода в эксплуатацию составляет более одного года (или операционный цикл, если он больше года).

Согласно п. 177.2 НКУ объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физического лица – предпринимателя.

Перечень расходов, напрямую связанных с получением доходов физическим лицом – предпринимателем, определен п. 177.4 НКУ.

К указанным расходам, в частности, относятся другие расходы, в состав которых включаются расходы, связанные с ведением хозяйственной деятельности, не указанные в пп. 177.4.1 – 177.4.3 НКУ, к которым относятся командировочные расходы наемных работников, на услуги связи, рекламы, платы за расчетно-кассовое обслуживание, на оплату аренды, ремонт и эксплуатацию имущества, используемого в хозяйственной деятельности, на транспортировку готовой продукции (товаров), транспортно-экспедиционные и другие услуги, связанные с транспортировкой продукции (товаров), стоимость приобретенных услуг, напрямую связанных с производством товаров, выполнением работ, предоставлением услуг (пп. 177.4.4 НКУ).

Вместе с тем согласно пп. 177.4.5 НКУ не включаются в состав расходов физического лица – предпринимателя:

  • расходы, не связанные с ведением хозяйственной деятельности таким физическим лицом – предпринимателем;
  • затраты на приобретение, самостоятельное изготовление основных средств и затраты на приобретение нематериальных активов, подлежащих амортизации;
  • расходы на приобретение и содержание основных средств, определенных абзацами восьмым – десятым пп. 177.4.6 НКУ;
  • документально не подтверждены расходы.

Согласно пп. 177.4.6 НКУ указаны в ст. 177 НКУ предприниматели имеют право (по собственному желанию) включать в состав расходов, связанных с ведением их хозяйственной деятельности, амортизационные отчисления с соответствующим ведением отдельного учета таких расходов. Амортизации подлежат:

  • расходы по приобретению основных средств и нематериальных активов;
  • затраты на самостоятельное изготовление основных средств, реконструкцию, модернизацию и другие виды улучшения основных средств (кроме текущего ремонта).

Не подлежат амортизации и полностью включаются в состав расходов отчетного периода расходы по: проведению текущего ремонта, ликвидацию основных средств (в части остаточной стоимости).

Не подлежат амортизации земельные участки, объекты жилой недвижимости, легковые автомобили.

Следовательно, физическое лицо – предприниматель на общей системе налогообложения с 23.05.2020 имеет право (по собственному желанию) включить в состав расходов отчетного периода стоимость текущего ремонта использованных в хозяйственной деятельности только основных средств, подлежащих амортизации.

При этом такие основные средства, как земельные участки, объекты жилой недвижимости, легковые автомобили не подлежат амортизации.

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