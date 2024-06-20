Суд запретил деятельность партии «Наш край»

Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о запрете политической партии «Наш край».

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В Украине запретили деятельность политической партии "Наш край". Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции (дело № 857/6/24), сообщает пресс-служба суда.

В собственность государства перешло имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований.

Ранее мы писали, что Минюст потребовал запретить политическую партию "Наш край".

Также сообщалось, что в Украине запретили пророссийскую политическую партию "СПАС".

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