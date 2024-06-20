Практика судов
  1. В Украине

Суд запретил деятельность партии «Наш край»

09:05, 20 июня 2024
Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело о запрете политической партии «Наш край».
Суд запретил деятельность партии «Наш край»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине запретили деятельность политической партии "Наш край". Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции (дело № 857/6/24), сообщает пресс-служба суда.

В собственность государства перешло имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований.

Ранее мы писали, что Минюст потребовал запретить политическую партию "Наш край".

Также сообщалось, что в Украине запретили пророссийскую политическую партию "СПАС".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламентская ВСК рассмотрела вопрос, почему мужчин до 25 лет могут мобилизовать

Временная следственная комиссия Верховной Рады заслушала проблему с мобилизацией мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были одно время признаны ограниченно годными.

Этический совет рекомендует Президенту назначить членом ВСП судью Андрея Жука, который открыл чиновнице с российским паспортом путь к восстановлению в должности и покрывал «судью Майдана»

Судья Верховного Суда Андрей Жук решил, что предоставленная СБУ фотокопия паспорта рф чиновницы и налоговый номер рф – еще не доказательства по делу, а теперь его могут назначить членом Высшего совета правосудия по рекомендации отборочной комиссии с международниками.

ГП «Дія» объявило тендеры на 9,79 млн грн и 6,15 млн грн, связанные, в том числе, с обслуживанием системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного

Администратором информационно-коммуникационной системы для доступа к Электронному кабинету военнообязанного, судя по объявленным тендерам, является госпредприятие «Дія».

Военная полиция сможет материально поощрять обличителей и привлекать их на договорных началах

Законопроект о создании Военной полиции предусматривает, что она осуществляет сотрудничество с лицами, в том числе на договорных началах, для получения информации о преступлениях, предотвращение которых относится к компетенции Военной полиции, а также об угрозах государственному имуществу или военным объектам.

ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов

Квалификационный экзамен в августе, а тестирование на когнитивные способности пока под вопросом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Новов
    Сергій Новов
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду