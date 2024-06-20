Евро-2024: расписание матчей на 20 июня

20 июня состоятся три матча.

В четверг, 20 июня, продолжается второй тур чемпионата Европы по футболу.

Сегодня матчи турнира континентального первенства пройдут на стадионах Мюнхена, Франкфурта и Гельзенкирхена.

Группа C. 16:00. Словения – Сербия (Мюнхен)

Группа C. 19:00. Дания – Англия (Франкфурт-на-Майне)

Группа B. 22:00. Испания – Италия (Гельзенкирхен)

Медиасервис Megogo покажет все матчи этого дня. Просмотреть их можно при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт".

Напомним, что Украина начала выступления на Евро-2024 17 июня в Мюнхене с поражения Румынии со счетом 0:3.

21 июня сборная Украины сыграет со Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.