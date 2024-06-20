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Євро-2024: розклад матчів на 20 червня

08:47, 20 червня 2024
20 червня відбудуться три матчі.
Євро-2024: розклад матчів на 20 червня
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У четвер, 20 червня, продовжується другий тур чемпіонату Європи з футболу. 

Сьогодні матчі турніру континентальної першості відбудуться на стадіонах Мюнхена, Франкфурта та Гельзенкірхена. 

Група C. 16:00. Словенія – Сербія (Мюнхен)

Група C. 19:00. Данія – Англія (Франкфурт-на-Майні)

Група B. 22:00. Іспанія – Італія  (Гельзенкірхен)

Медіасервіс MEGOGO покаже всі матчі цього дня. Переглянути їх можна буде за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".

Нагадаємо, що Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки Румунії з рахунком 0:3. 

21 червня збірна України зіграє зі Словаччиною у другому турі групового етапу чемпіонату Європи-2024.

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