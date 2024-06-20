Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти енергетики в чотирьох областях

Російські дрони пошкодили обладнання у чотирьох регіонах.

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Внаслідок нічної атаки шахедами постраждали об’єкти енергетики. Ворог атакував енергетику в чотирьох областях України. Про це повідомляє Укренерго.

Пошкоджено обладнання на енергетичних об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

Наслідки наразі уточнюються.

За даними Повітряних сил, вночі українська ППО збила 5/9 ракет та усі 27 шахедів. Але є пошкодження від уламків.

Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Нагадаємо, що росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК, троє працівників поранені.

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