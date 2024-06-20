В результате обстрела повреждены объекты энергетики в четырех областях

Российские дроны повредили оборудование в четырех регионах.

В результате ночной атаки шахедами пострадали объекты энергетики. Враг атаковал энергетику в четырех областях Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

Повреждены оборудование на энергетических объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Последствия уточняются.

По данным Воздушных сил, ночью украинская ПВО сбила 5/9 ракет и все 27 шахедов. Но есть повреждения от обломков.

Основное направление удара – восток Украины, в частности, Днепропетровщина.

Напомним, что россия атаковала теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, трое работников ранены.

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