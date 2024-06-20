рф атаковала теплоэлектростанцию ​​ДТЭК: есть раненые работники

Ранены трое работников, серьезно повреждено оборудование.

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В ночь на 20 июня рф атаковала теплоэлектростанцию ​​ДТЭК. Есть трое раненых работника, сообщает ДТЭК.

"Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое наших коллеги ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", – отметили в компании.

Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.

ДТЭК напомнил, что это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние 3 месяца.

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