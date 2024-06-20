рф атаковала теплоэлектростанцию ​​ДТЭК: есть раненые работники

В ночь на 20 июня рф атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Есть трое раненых работника, сообщает ДТЭК.
"Еще одна тяжелая ночь для украинской энергетики. Россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Трое наших коллеги ранены. Медики оказывают всю возможную помощь", – отметили в компании.
Также серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.
ДТЭК напомнил, что это уже седьмая массированная атака на теплоэлектростанции компании за последние 3 месяца.
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