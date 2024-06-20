рф атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є поранені працівники

Поранено трьох працівників, серйозно пошкоджене обладнання.

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В ніч на 20 червня рф атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Є троє поранених працівників, повідомляє ДТЕК.

"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу", – зазначили у компанії.

Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

ДТЕК нагадав, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні 3 місяці.

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