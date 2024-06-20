Суд заборонив діяльність партії «Наш край»

Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо заборони політичної партії «Наш край».

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В Україні заборонили діяльність політичної партії "Наш край". Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції (справа № 857/6/24), повідомляє пресслужба суду.

У власність держави перейшло майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.

Раніше ми писали, що Мін’юст вимагав заборонити політичну партію "Наш край".

Також повідомлялося, що в Україні заборонили проросійську політичну партію "СПАС".

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