Украинский бизнес теперь сможет подписывать документы с европейскими партнерами на одной платформе

В Украине стало доступно онлайн подписание документов с ЕС на одной платформе.

Украинские юридические и физические лица получили новую возможность подписания документов с европейскими партнерами.

В частности, система электронного документооборота Schrift ввела функцию, позволяющую использовать как украинские, так и европейские квалифицированные электронные подписи (КЭП) на одной платформе.

Это первое подобное решение в Украине. Оно позволит удобнее и быстрее подписывать с европейскими партнерами общие документы: международные контракты, счета, сверки и т.д.

«В системе Schrift теперь можно использовать не только украинские, но и европейские ключи КЭП. Для подписки не нужно устанавливать специальные программы, достаточно веб-браузера. Контрагент может подписать документ бесплатно, даже без создания своего аккаунта в гостевом интерфейсе», — отметил руководитель компании Острин ЛТД, разработчика системы электронного документооборота Schrift Григорий Луцай.

До недавнего времени стороны документооборота использовали отдельные системы для подписания. Теперь у украинцев есть возможность работать с документами с европейскими партнерами на единой платформе. Эти электронные подписи обладают юридической силой как в Украине, так и в Евросоюзе. Верификация подписи может быть осуществлена ​​непосредственно в системе Шрифт или через официальные ресурсы, такие как czo.gov.ua и ec.europa.eu.

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