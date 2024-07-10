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Український бізнес тепер зможе підписувати документи з європейськими партнерами на одній платформі

17:13, 10 липня 2024
В Україні стало доступне онлайн підписання документів з ЄС на одній платформі.
Український бізнес тепер зможе підписувати документи з європейськими партнерами на одній платформі
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Українські юридичні та фізичні особи отримали нову можливість для підписання документів з європейськими партнерами.

Зокрема, система електронного документообігу Schrift запровадила функцію, яка дозволяє використовувати як українські, так і європейські кваліфіковані електронні підписи (КЕП) на одній платформі.

Це перше подібне рішення в Україні. Воно дасть змогу зручніше та швидше підписувати із європейськими партнерами спільні документи: міжнародні контракти, рахунки, звірки тощо.

«У системі Schrift відтепер можна використовувати не лише українські, а й європейські ключі КЕП. Для підписання не потрібно встановлювати спеціальні програми, достатньо веб-браузера. Контрагент може підписати документ безкоштовно, навіть без створення свого акаунта — у гостьовому інтерфейсі», — зазначив керівник компанії Острин ЛТД, розробника системи електронного документообігу Schrift Григорій Луцай.

Донедавна сторони документообігу використовували окремі системи для підписання. Тепер українці мають можливість працювати з документами із європейськими партнерами на єдиній платформі. Ці електронні підписи мають юридичну силу як в Україні, так і в Євросоюзі. Верифікацію підпису можна здійснити безпосередньо в системі Шрифт або через офіційні ресурси, такі як czo.gov.ua та ec.europa.eu.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив нові вимоги до надавачів послуг електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг.

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