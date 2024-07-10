Літаки F-16 в дорозі й долучаться до оборони українського неба цього літа – Ентоні Блінкен

За словами держсекретаря США Блінкена, F-16 літатимуть в українському небі вже цього літа.

Джерело фото: ОПУ

Літаки F-16 від партнерів в дорозі просто зараз й долучаться до оборони українського неба цього літа. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні

«Я також радий повідомити, що наразі триває передача винищувачів F-16 з Данії, Нідерландів, і ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа», – сказав він на NATO Public Forum у Вашингтоні, де триває саміт Альянсу.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський під час роботи у Вашингтоні, США, анонсував «вже дуже скоро» рішення щодо F-16. Також Україна очікує на підписання двох нових безпекових угод.

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