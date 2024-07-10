Самолеты F-16 в пути и присоединятся к обороне украинского неба этим летом – Энтони Блинкен

По словам госсекретаря США Блинкена, F-16 будут летать в украинском небе уже этим летом.

Источник фото: ОПУ

Самолеты F-16 от партнеров в дороге прямо сейчас и присоединятся к обороне украинского неба этим летом. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Я также рад сообщить, что сейчас идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов, и эти истребители будут летать в небе Украины этим летом», – сказал он на NATO Public Forum в Вашингтоне, где проходит саммит Альянса.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский во время работы в Вашингтоне, США, анонсировал «уже очень скоро» решение по F-16. Также Украина ожидает подписания двух новых соглашений о безопасности.

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