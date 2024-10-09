В Киеве наказали водителя элитного Lexus, нарушившего ПДД — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

В Печерском районе столицы наказали водителя автомобиля Lexus, который повернул налево с полосы, разрешающей движение только прямо.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя, провели с ним профилактическую беседу, недопущение подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.18 «Направления движения по полосе» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для маневра. Этот дорожный знак показывает разрешенное направление движения для транспортных средств в полосе, над которой он установлен.

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