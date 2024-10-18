На Киевщине разоблачили мужчину, который в гараже хранил оружие и боеприпасы, фото

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, в гараже которого нашли оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в местной полиции.
Как говорится в сообщении, во время обыска в гараже, который находится на территории гаражного кооператива в городе Славутич, сотрудники полиции обнаружили и изъяли:
Следователи, при процессуальном руководстве Славутицкого отдела Вышгородской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).
В полиции отмечают, что мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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