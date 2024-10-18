Чиновник Дворца детей и юношества подозревается в переплате 300 тысяч гривен за вентиляцию

Должностному лицу Дворца детей и юношества сообщено о подозрении в служебной халатности.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Чиновника Киевского Дворца детей и юношества подозревают в служебной халатности, в результате которой из бюджета было переплачено почти 300 тыс. гривен за систему вентиляции. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Досудебное расследование выявило, что в июне 2022 года чиновник, ответственный за разработку проектно-сметной документации, составил смету для ремонта и благоустройства территории «Водной станции». Согласно проекту, стоимость системы вентиляции должна была составлять около 360 тыс. гривен. Однако в результате ремонта была установлена вытяжная установка, стоимость которой, согласно экспертной оценке, составляет лишь 60 тыс. гривен.

Заведующий отделом эксплуатации, который также контролировал соответствие выполненных работ и их стоимости, не проверил цену фактически вмонтированной установки, что привело к существенным финансовым потерям для территориальной общины Киева.

В результате нанесен ущерб на сумму около 300 тыс. гривен, что является разницей между реальной стоимостью вытяжки и той суммой, которую за нее заплатили.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева заведующему отделом эксплуатации сообщено о подозрении по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что подрядчик уже возместил указанные средства Дворцу детей и юношества.

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