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Посадовець Палацу дітей та юнацтва підозрюється у переплаті 300 тисяч гривень за вентиляцію

21:41, 18 жовтня 2024
Посадовцю Палацу дітей та юнацтва повідомлено про підозру в службовій недбалості.
Посадовець Палацу дітей та юнацтва підозрюється у переплаті 300 тисяч гривень за вентиляцію
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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Посадовця Київського Палацу дітей та юнацтва підозрюють у службовій недбалості, внаслідок якої з бюджету було переплачено майже 300 тис. гривень за систему вентиляції. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Досудове розслідування виявило, що у червні 2022 року посадовець, відповідальний за розробку проєктно-кошторисної документації, склав кошторис для ремонту та благоустрою території «Водної станції». Згідно з проєктом, вартість системи вентиляції мала становити близько 360 тис. гривень. Однак в результаті ремонту була встановлена витяжна установка, вартість якої, згідно з експертною оцінкою, становить лише 60 тис. гривень.

Завідувач відділу експлуатації, який також контролював відповідність виконаних робіт та їх вартості, не перевірив ціну фактично вмонтованої установки, що призвело до суттєвих фінансових втрат для територіальної громади Києва.

Внаслідок цього завдано збитків на суму близько 300 тис. гривень, що є різницею між реальною вартістю витяжки та тією сумою, яку за неї сплатили.

Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва завідувачу відділу експлуатації повідомлено про підозру за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.

Зазначається, що підрядник вже відшкодував вказані кошти Палацу дітей та юнацтва.

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Київ

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