Практика судів
  1. В Україні

В Україні запровадили програму підтримки для дітей, які залишились без батьківського піклування

21:05, 18 жовтня 2024
З початку року 483 дитини отримали допомогу в рамках програми «Дитина не одна».
В Україні запровадили програму підтримки для дітей, які залишились без батьківського піклування
Джерело фото: zhl.news
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цього року уряд України запровадив програму «Дитина не одна», яка надає фінансову підтримку сім'ям, що тимчасово приймають дітей, які залишилися без батьківського піклування. Розроблену Міністерством соціальної політики, ця допомога підтримує сім'ї до того, як дитина отримає офіційний статус сироти. Про це повідомили у відомстві.

Раніше такі сім'ї не отримували фінансову допомогу, що збільшувало ризики для дітей потрапити до інституційних закладів. У зв’язку з цим багато родин, зокрема бабусі та опікуни, стикалися з фінансовими труднощами в утриманні дітей.

З моменту запуску програми держава виплатила допомогу 483 дітям на загальну суму 14,565 млн грн. Розмір виплати складає 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину та 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю.

Заяву на отримання допомоги може подати особа, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей, а виплата здійснюється через органи соціального захисту населення або місцеві центри надання адміністративних послуг.

Допомога може бути продовжена, якщо період тимчасового влаштування дитини в родині також продовжується. Серед підстав для оформлення виплат — смерть одного з батьків, перебування в окупації, у розшуку, полоні або позбавлення свободи.

Фінансова допомога виплачуватиметься на особовий рахунок отримувача в банку або через відділення пошти за місцем проживання.

Довідково: Прожитковий мінімум для дітей:

  • До 6 років: 2 563 грн (2,5 прожиткових мінімуму – 6 407,5 грн; 3,5 – 8 970,5 грн)
  • Від 6 до 18 років: 3 196 грн (2,5 прожиткових мінімуму – 7 990 грн; 3,5 – 11 186 грн).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розпочалося тестування кандидатів в апеляційні адміністративні суди – результати 18 жовтня

У перший день 5 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 5 не з’явилися.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації завершено – результати за 18 жовтня

703 кандидати успішно склали іспит, 62 – не набрали прохідний бал, а 55 не з’явилися.

У парламенті зареєстрували законопроект щодо розширення підстав на звільнення з військової служби та надання відстрочки під час мобілізації

Народні депутати пропонують розширити підстави для звільнення з військової служби.

Податкова служба пропонує розширити обсяг даних, які містять банківську таємницю, і які банки будуть зобов’язані надавати на запит податкової

Державна податкова служба розробила законопроект щодо отримання інформації про клієнтів банків, які не є суб’єктами відповідних податкових перевірок.

Верховний Суд поставив крапку у питанні, чи відбулася декриміналізація дрібних крадіжок

З часу набуття 9 серпня чинності законом 3886-IX кримінальна відповідальність за статтями 185, 190, 191 КК може настати, лише якщо розмір викраденого перевищує 2 НМ, внаслідок чого частина діянь, які на час їх вчинення передбачали кримінальну відповідальність, після цього охоплюється диспозицією статті 51 КУпАП – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності