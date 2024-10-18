В Україні запровадили програму підтримки для дітей, які залишились без батьківського піклування

З початку року 483 дитини отримали допомогу в рамках програми «Дитина не одна».

Джерело фото: zhl.news

Цього року уряд України запровадив програму «Дитина не одна», яка надає фінансову підтримку сім'ям, що тимчасово приймають дітей, які залишилися без батьківського піклування. Розроблену Міністерством соціальної політики, ця допомога підтримує сім'ї до того, як дитина отримає офіційний статус сироти. Про це повідомили у відомстві.

Раніше такі сім'ї не отримували фінансову допомогу, що збільшувало ризики для дітей потрапити до інституційних закладів. У зв’язку з цим багато родин, зокрема бабусі та опікуни, стикалися з фінансовими труднощами в утриманні дітей.

З моменту запуску програми держава виплатила допомогу 483 дітям на загальну суму 14,565 млн грн. Розмір виплати складає 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину та 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю.

Заяву на отримання допомоги може подати особа, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні. Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей, а виплата здійснюється через органи соціального захисту населення або місцеві центри надання адміністративних послуг.

Допомога може бути продовжена, якщо період тимчасового влаштування дитини в родині також продовжується. Серед підстав для оформлення виплат — смерть одного з батьків, перебування в окупації, у розшуку, полоні або позбавлення свободи.

Фінансова допомога виплачуватиметься на особовий рахунок отримувача в банку або через відділення пошти за місцем проживання.

Довідково: Прожитковий мінімум для дітей:

До 6 років: 2 563 грн (2,5 прожиткових мінімуму – 6 407,5 грн; 3,5 – 8 970,5 грн)

Від 6 до 18 років: 3 196 грн (2,5 прожиткових мінімуму – 7 990 грн; 3,5 – 11 186 грн).

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