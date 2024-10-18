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В Украине ввели программу поддержки для детей, оставшихся без родительской опеки

21:05, 18 октября 2024
С начала года 483 ребенка получили помощь в рамках программы «Ребенок не один».
В Украине ввели программу поддержки для детей, оставшихся без родительской опеки
Источник фото: zhl.news
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В этом году правительство Украины ввело программу «Ребенок не один», которая оказывает финансовую поддержку семьям, временно принимающим детей, оставшихся без родительской опеки. Разработанную Министерством социальной политики, эта помощь поддерживает семьи до того, как ребенок получит официальный статус сироты. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее такие семьи не получали финансовую помощь, что увеличивало риски для детей попасть в институциональные учреждения. В связи с этим многие семьи, в частности бабушки и опекуны, сталкивались с финансовыми трудностями в содержании детей.

С момента запуска программы государство выплатило помощь 483 детям на общую сумму 14,565 млн грн. Размер выплаты составляет 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка и 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью.

Заявление на получение помощи может подать лицо, к которому временно устроен ребенок, если эта семья постоянно проживает в Украине. Временное устройство оформляется приказом Службы по делам детей, а выплата осуществляется через органы социальной защиты населения или местные центры предоставления административных услуг.

Помощь может быть продлена, если период временного устройства ребенка в семье также продлевается. Среди оснований для оформления выплат - смерть одного из родителей, пребывание в оккупации, в розыске, плену или лишение свободы.

Финансовая помощь будет выплачиваться на лицевой счет получателя в банке или через отделение почты по месту жительства.

Справочно: Прожиточный минимум для детей:

  • До 6 лет: 2 563 грн (2,5 прожиточных минимума - 6 407,5 грн; 3,5 - 8 970,5 грн)
  • От 6 до 18 лет: 3 196 грн (2,5 прожиточных минимума - 7 990 грн; 3,5 - 11 186 грн).

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