На Київщині викрили чоловіка, який у гаражі зберігав зброю та боєприпаси, фото

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, у гаражі якого знайшли зброю та боєприпаси. Про це повідомили у місцевій поліції.
Як йдеться у повідомленні, під час обшуку у гаражі, який знаходиться на території гаражного кооперативу в місті Славутич, працівники поліції виявили та вилучили:
Слідчі, за процесуального керівництва Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
У поліції зазначають, що чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
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