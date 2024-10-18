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На Київщині викрили чоловіка, який у гаражі зберігав зброю та боєприпаси, фото

23:12, 18 жовтня 2024
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
На Київщині викрили чоловіка, який у гаражі зберігав зброю та боєприпаси, фото
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У Київській області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, у гаражі якого знайшли зброю та боєприпаси. Про це повідомили у місцевій поліції.

Як йдеться у повідомленні, під час обшуку у гаражі, який знаходиться на території гаражного кооперативу в місті Славутич, працівники поліції виявили та вилучили:

  • чотири корпуси гранат Ф-1,
  • дві уламкові гранати типу М-67 з підривачами,
  • автомат АКС-74У та сім магазинів до нього,
  • багнет,
  • снайперську гвинтівку з п'ятьма магазинами,
  • нічний стрілецький та снайперський оптичні приціли,
  • два глушники,
  • 1147 набоїв калібру 5,45 мм і 144 набоїв калібру 7,62 мм.

Слідчі, за процесуального керівництва Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за фактом незаконного придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

У поліції зазначають, що чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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