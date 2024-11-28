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ВАКС уменьшил залог для Татьяны Крупы до 280 млн грн и продлил арест

14:31, 28 ноября 2024
ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы и оставил ее под стражей.
ВАКС уменьшил залог для Татьяны Крупы до 280 млн грн и продлил арест
Фото: РБК-Украина
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение уменьшить залог для руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы с 300 млн грн до 280 млн грн. В то же время суд продлил ее арест до 26 января 2025 года. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Сторона защиты настаивает, что даже после уменьшения сумма залога остается чрезмерной.

Также стало известно, что сын Крупы внес на счет ВАКС 3 млн грн залога из своих средств.

Напомним, что руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу подозревают в незаконном обогащении. В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

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залог ВАКС

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