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Украинцам объяснили, как оформить пособие по безработице через портал Дія

10:36, 29 ноября 2024
Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, полученного перед увольнением.
Украинцам объяснили, как оформить пособие по безработице через портал Дія
Фото: trudovi.org.ua
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Украинцы могут оформить пособие по безработице через портал Дія. Об этом напомнила Донецкая облгосадминистрация.

С помощью услуги «Получение статуса безработного» на Портале «Дія» можно получить или обновить этот статус, а также податься на пособие по безработице.

Пошаговая инструкция:

Зайдите на Портал «Дія» и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;

Найдите услугу «Пенсии, льготы и пособие», а затем – «Получение статуса безработного».

Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете;

Выберите удобный для вас центр занятости, независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания;

Введите номер социального счета и выберите периодичность получения выплат;

Загрузите сканированные копии необходимых документов (паспорт, документ о последнем виде занятости, документы по образованию и другие);

Проверьте правильность заполненной информации в заявлениях на получение статуса безработного и на назначение пособия по безработице и подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).

Также можно подать заявление на статус безработного и назначения пособия по безработице другими способами, а именно:

Мобильное приложение «Портал Дія»

Электронный кабинет соискателя работы

Мобильное приложение «Государственная служба занятости» (доступно в App Store и Google Play)

Личный визит в центр занятости.

Решение о предоставлении статуса безработного принимается в день подачи заявления, а о назначении пособия – на следующий день.

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы (дохода, денежного довольствия), полученного перед увольнением.

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