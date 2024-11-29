Украинцам объяснили, как оформить пособие по безработице через портал Дія

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, полученного перед увольнением.

Фото: trudovi.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы могут оформить пособие по безработице через портал Дія. Об этом напомнила Донецкая облгосадминистрация.

С помощью услуги «Получение статуса безработного» на Портале «Дія» можно получить или обновить этот статус, а также податься на пособие по безработице.

Пошаговая инструкция:

Зайдите на Портал «Дія» и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;

Найдите услугу «Пенсии, льготы и пособие», а затем – «Получение статуса безработного».

Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете;

Выберите удобный для вас центр занятости, независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания;

Введите номер социального счета и выберите периодичность получения выплат;

Загрузите сканированные копии необходимых документов (паспорт, документ о последнем виде занятости, документы по образованию и другие);

Проверьте правильность заполненной информации в заявлениях на получение статуса безработного и на назначение пособия по безработице и подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).

Также можно подать заявление на статус безработного и назначения пособия по безработице другими способами, а именно:

Мобильное приложение «Портал Дія»

Электронный кабинет соискателя работы

Мобильное приложение «Государственная служба занятости» (доступно в App Store и Google Play)

Личный визит в центр занятости.

Решение о предоставлении статуса безработного принимается в день подачи заявления, а о назначении пособия – на следующий день.

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы (дохода, денежного довольствия), полученного перед увольнением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.