Украинцам объяснили, как оформить пособие по безработице через портал Дія

Украинцы могут оформить пособие по безработице через портал Дія. Об этом напомнила Донецкая облгосадминистрация.
С помощью услуги «Получение статуса безработного» на Портале «Дія» можно получить или обновить этот статус, а также податься на пособие по безработице.
Пошаговая инструкция:
Зайдите на Портал «Дія» и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или BankID;
Найдите услугу «Пенсии, льготы и пособие», а затем – «Получение статуса безработного».
Заполните заявление, отвечая на вопросы в анкете;
Выберите удобный для вас центр занятости, независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания;
Введите номер социального счета и выберите периодичность получения выплат;
Загрузите сканированные копии необходимых документов (паспорт, документ о последнем виде занятости, документы по образованию и другие);
Проверьте правильность заполненной информации в заявлениях на получение статуса безработного и на назначение пособия по безработице и подпишите их электронной подписью (квалифицированной электронной подписью).
Также можно подать заявление на статус безработного и назначения пособия по безработице другими способами, а именно:
Мобильное приложение «Портал Дія»
Электронный кабинет соискателя работы
Мобильное приложение «Государственная служба занятости» (доступно в App Store и Google Play)
Личный визит в центр занятости.
Решение о предоставлении статуса безработного принимается в день подачи заявления, а о назначении пособия – на следующий день.
Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы (дохода, денежного довольствия), полученного перед увольнением.
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