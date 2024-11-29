Українцям пояснили, як оформити допомогу по безробіттю через портал Дія

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати, отриманого перед звільненням.

Фото: trudovi.org.ua

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Українці можуть оформити допомогу по безробіттю через портал Дія. Про це нагадала Донецька обласна державна адміністрація.

За допомогою послуги «Отримання статусу безробітного» на Порталі «Дія» можна отримати чи оновити цей статус, а також податися на допомогу по безробіттю.

Покрокова інструкція:

Зайдіть на Портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або BankID;

Знайдіть послугу «Пенсії, пільги та допомога», а потім – «Отримання статусу безробітного».

Заповніть заяву, відповідаючи на запитання в анкеті;

Оберіть зручний для вас центр зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування;

Введіть свій номер соціального рахунку та оберіть періодичність отримання виплат;

Завантажте скановані копії необхідних документів (паспорт, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту та інші);

Перевірте правильність заповненої інформації у заявах на отримання статусу безробітного та на призначення допомоги по безробіттю та підпишіть їх електронним підписом (кваліфікованим електронним підписом).

Також можливо подати заяву на статус безробітного та призначення допомоги по безробіттю іншими способами, а саме через:

Мобільний додаток «Портал Дія»

Електронний кабінет шукача роботи

Мобільний застосунок «Державна служба зайнятості» (доступний в App Store та Google Play)

Особистий візит до центру зайнятості.

Рішення про надання статусу безробітного приймається в день подання заяви, а про призначення допомоги – на наступний день.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), отриманого перед звільненням.

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