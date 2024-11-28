У ДСНС заявили про пошкодження у 14 регіонах внаслідок масованого удару Росії

Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідовує наслідки чергового масованого удару країни-агресорки по території України. Як вказують у ДСНС, пошкодження зафіксовані у 14 регіонах країни.

«Російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області. У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі», - зазначили у ДСНС.

Як повідомляється, у Харкові постраждав багатоповерховий будинок.

«Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС», - вказали у Службі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.