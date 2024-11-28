В ГСЧС заявили о повреждениях в 14 регионах в результате массированного удара России

Чрезвычайники работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидирует последствия очередного массированного удара страны-агрессорки по территории Украины. Как указывают в ГСЧС, повреждения зафиксированы в 14 регионах страны.

«Российские войска утром атаковали столицу и Киевщину, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области. В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания», - отметили в ГСЧС.

Как сообщается, в Харькове пострадал многоэтажный дом.

«Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

Чрезвычайники работают над ликвидацией последствий обстрелов. На Николаевщине и Виннитчине к работам привлечены саперы ГСЧС», - указали в Службе.

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