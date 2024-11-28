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ВАКС зменшив заставу для Тетяни Крупи до 280 млн грн і продовжив арешт

14:31, 28 листопада 2024
ВАКС зменшив розмір застави для Тетяни Крупи та залишив її під вартою.
ВАКС зменшив заставу для Тетяни Крупи до 280 млн грн і продовжив арешт
Фото: РБК-Україна
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Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) ухвалив рішення зменшити заставу для керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи з 300 млн грн до 280 млн грн. Водночас суд продовжив її арешт до 26 січня 2025 року. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Сторона захисту наполягає, що навіть після зменшення сума застави залишається надмірною.

Також стало відомо, що син Крупи вніс на рахунок ВАКС 3 млн грн застави зі своїх коштів.

Нагадаємо, що керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу підозрюють у незаконному збагаченні. У її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

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застава ВАКС

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