На одесском Привозе произошла драка между полицейскими и женщинами – видео

Словесная перепалка из-за задержания мужчины, который находится в розыске ТЦК, переросла в драку.

На рынке «Привоз» в Одессе произошел конфликт между группой женщин и полицейскими. Видео инцидента активно распространяют местные Telegram-каналы, но официальных комментариев от полиции пока нет.

На опубликованных кадрах видно, как несколько женщин спорят с правоохранителями, после чего словесный спор перерастает в потасовку. Один из полицейских применил силу, повалив женщину на землю и заломив ей руки. Другую участницу конфликта ведут к полицейскому автомобилю.

По словам очевидцев, причиной инцидента стала попытка задержания молодого человека. По одной версии, он находится в розыске территориального центра комплектования, по другой - его подозревают в уголовном преступлении. Женщины якобы пытались помешать задержанию.

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