«Там одни руины», — Трамп прокомментировал позицию по поводу территориальных уступок

Дональд Трамп заявил, что на временно оккупированной территории Украины нет ни одного уцелевшего здания и «люди не могут вернуться в эти города»,

Избранный президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление по поводу войны в Украине, пишет ТСН.

Во время выступления в городе Палм-Бич, штат Флорида Трампа спросили, должна ли Украина уступить территории России.

Отвечая на этот вопрос, он заявил: «Я скажу вам после своей первой встречи».

«Когда вы смотрите, что произошло с ними (временно оккупированными территориями – ред.), там нет ни одного здания. Эти города уничтожены. Поэтому люди не могут вернуться в эти города. Там ничего нет, только развалины», - сказал Трамп.

Также Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны России против Украины. По словам Трампа, он получил сигнал от главы украинского государства, что он «хочет мира». Потому американский политик намерен обсудить это и с Владимиром Путиным, пишет УНИАН.

Кроме того, Трамп также на пресс-конференции признался, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию в январе.

«Но если он хочет приехать, я хотел бы, чтобы он был. Я имею в виду, что я не пригласил его сейчас», – сказал избранный президент США.

Добавим, Дональд Трамп заявил, что в процессе усилий по прекращению войны в Украине есть «небольшой прогресс».

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