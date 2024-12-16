«Там одні руїни», — Трамп прокоментував позицію щодо територіальних поступок

Дональд Трамп заявив, що на тимчасово окупованій території України немає жодної вцілілої будівлі і «люди не можуть повернутися до цих міст».

Обраний президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо війни в Україні, пише ТСН.

Під час виступу у місті Палм-Біч, штат Флорида у Трампа запитали, чи повинна Україна поступитися територіями Росії.

Відповідаючи на це запитання він заявив: «Я скажу вам після своєї першої зустрічі».

«Коли ви дивитесь, що сталося з ними (тимчасово окупованими територіями – ред.), там немає жодної будівлі. Ці міста знищені. Тож люди не можуть повернутися до цих міст. Там нічого немає, лише руїни», - сказав Трамп.

Також Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни Росії проти України. За словами Трампа, він отримав сигнал від глави української держави, що він «хоче миру». Тому американський політик має намір обговорити це і з Володимиром Путіним, пише УНІАН.

Крім того, Трамп також на прес-конференції зізнався, що не запросив Зеленського на свою інавгурацію в січні.

«Але якщо він хоче приїхати, я б хотів, щоб він був. Я маю на увазі, що я не запросив його зараз», - сказав обраний президент США.

Додамо, Дональд Трамп заявив, що у процесі зусиль щодо припинення війни в Україні є «невеликий прогрес».

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