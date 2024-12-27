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Со 2 января в Киеве заработают 78 пунктов приема новогодних деревьев — список адресов

13:18, 27 декабря 2024
До утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений.
Со 2 января в Киеве заработают 78 пунктов приема новогодних деревьев — список адресов
Фото: kyivcity.gov.ua
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В КГГА сообщили, что со 2 января в Киеве начнут работу пункты приема новогодних деревьев. В 2025 году город увеличит их количество до 78.

Отмечается, что собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию для использования в зеленом хозяйстве города.

Их измельчают на щепу и впоследствии используют для мульчирования лунок молодых деревьев.

«До утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений», – заявили в КГГА.

Сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:

  • Голосіївський район

сквер Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;

парк «Покол»;

сквер біля станції метро «Либідська»;

міжквартальний сквер на вул. Васильківській;

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).

  • Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

парк «Позняки»;

парк «Прибережний»;

парк «Привокзальний»;

сквер на просп. Петра Григоренка;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).

  • Деснянський район

парк «Молодіжний»;

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк «Кіото»;

парк «Деснянський»;

парк імені Романа Шухевича;

парк «Фестивальний»;

КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн–нд 8:00–20:00).

  •  Дніпровський район

перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру «Аврора»;

вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);

бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);

сквер імені Кастуся Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).

  •  Оболонський район

парк на вул. Бережанській;

парк навколо озера Йорданське;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).

  • Печерський район

сквер ім. Мечникова;

сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

  • Подільський район

сквер на вул. Вишгородській;

сквер на пл. Щекавицькій;

сквер на просп. Європейського Союзу;

сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).

  • Святошинський район

парк «Совки»;

парк «Юність»;

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Михайла Котельникова;

сквер на вул. Підлісній;

сквер на вул. Чорнобильській;

парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

  • Солом’янський район

сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк «Орлятко»;

парк «Юність»;

сквер на вул. Машинобудівній;

сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;

парк біля кінотеатру «Тампере»;

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).

  • Шевченківський район

парк «Веселка»;

парк «Сирецький»;

парк ім. Т. Г. Шевченка;

Літературний сквер;

виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн–нд 8:00–20:00);

виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);

КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).

Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:

  • Броварське лісництво, квартал № 72 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн–пт 8:00–17:00);
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, пн–пт 8:00–17:00);
  • Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво», пн–пт 8:00–17:00);
  • Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн–пт 8:00–17:00);
  • вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн–пт 8:00–17:00);
  • Межигірське лісництво, квартал № 78 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київське лісництво, квартал № 105 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 117 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал № 82 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Межигірське лісництво, квартал № 57 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал № 25 (пн–пт 9:00–16:00);
  • КП «Святошинське ЛПГ», вул. Святошинська, 24 (пн–пт 9:00–16:00);
  • Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн–пт 8:00–17:00).

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