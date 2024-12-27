З 2 січня в Києві запрацюють 78 пунктів прийому новорічних дерев — перелік адрес

У КМДА повідомили, що з 2 січня в Києві розпочнуть роботу пункти прийому новорічних дерев. У 2025 році місто збільшить їхню кількість до 78.
Зазначається, що зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання в зеленому господарстві міста.
Їх подрібнюють на щепу і згодом використовують для мульчування лунок молодих дерев.
«До утилізації приймають лише живі дерева без декоративних прикрас», - заявили у КМДА.
Здати ялинку на утилізацію можна за такими адресами:
сквер Героїв Маріуполя;
сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
парк «Покол»;
сквер біля станції метро «Либідська»;
міжквартальний сквер на вул. Васильківській;
КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).
парк біля озера Лебедине;
парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
парк «Позняки»;
парк «Прибережний»;
парк «Привокзальний»;
сквер на просп. Петра Григоренка;
КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).
парк «Молодіжний»;
парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
парк «Кіото»;
парк «Деснянський»;
парк імені Романа Шухевича;
парк «Фестивальний»;
КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн–нд 8:00–20:00).
перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
парк біля озера Тельбін;
парк біля кінотеатру «Аврора»;
вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);
бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
сквер імені Кастуся Калиновського;
КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).
парк на вул. Бережанській;
парк навколо озера Йорданське;
парк відпочинку на просп. Литовському;
сквер на просп. Володимира Івасюка;
КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).
сквер ім. Мечникова;
сквер Марії Заньковецької;
КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).
сквер на вул. Вишгородській;
сквер на пл. Щекавицькій;
сквер на просп. Європейського Союзу;
сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;
КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).
парк «Совки»;
парк «Юність»;
сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
сквер на вул. Михайла Котельникова;
сквер на вул. Підлісній;
сквер на вул. Чорнобильській;
парк на вул. Ореста Васкула;
КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).
сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
Солом’янський ландшафтний парк;
парк «Орлятко»;
парк «Юність»;
сквер на вул. Машинобудівній;
сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;
парк біля кінотеатру «Тампере»;
КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).
парк «Веселка»;
парк «Сирецький»;
парк ім. Т. Г. Шевченка;
Літературний сквер;
виробнича база – вул. Кудрявська, 23 (пн–нд 8:00–20:00);
виробнича база – пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);
КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).
Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:
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