Стало известно, может ли работник в отпуске подать заявление об увольнении по собственному желанию

Если инициатором расторжения трудового договора является работник, ему нужно для этого лишь письменно предупредить работодателя за две недели.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказало, может ли работник в отпуске подать заявление об увольнении по собственному желанию.

Законодательством запрещено увольнять работника во время его отпуска или временной нетрудоспособности только в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

А если инициатором расторжения трудового договора является работник, согласно ст. 38 КЗоТ Украины ему нужно для этого лишь в письменном виде предупредить работодателя за две недели. Других требований не установлено.

Это означает, что работник может предупредить о своем дальнейшем увольнении и во время отпуска болезни, предоставив письменное заявление.

В общем случае после получения от находящегося в отпуске работника заявления об увольнении по собственному желанию без уважительной причины работодатель обязан его уволить через две недели.

В случае, когда в заявлении работник отмечает о невозможности продолжать работу (переезд на новое место жительства, перевод мужа или жены на работу в другую местность, невозможность проживания в этой местности, подтвержденная медицинским заключением, и другие уважительные причины), работодатель должен расторгнуть трудовой договор с работником в срок, о котором он действует.

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