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Стало відомо, чи може працівник у відпустці подати заяву про звільнення за власним бажанням

07:00, 6 лютого 2025
Якщо ініціатором розірвання трудового договору є працівник, то йому потрібно для цього лише письмово попередити роботодавця за два тижні.
Стало відомо, чи може працівник у відпустці подати заяву про звільнення за власним бажанням
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповіло, чи може працівник у відпустці подати заяву про звільнення за власним бажанням.

Законодавством заборонено звільняти працівника під час його відпустки або тимчасової непрацездатності лише в разі розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

А якщо ініціатором розірвання трудового договору є працівник, то згідно зі ст. 38 КЗпП України йому потрібно для цього лише письмово попередити роботодавця за два тижні. Інших вимог не встановлено.

Це означає, що працівник може попередити про своє подальше звільнення і під час відпустки, хвороби, надавши письмову заяву.

У загальному випадку після отримання від працівника, який перебуває у відпустці, заяви про звільнення за власним бажанням без поважної причини роботодавець зобов’язаний його звільнити через два тижні.

У разі, коли в заяві працівник зазначає про неможливість продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком, та інші поважні причини), роботодавець повинен розірвати трудовий договір із працівником у строк, про який він просить (частина 1 стаття 38 КЗпП України).

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звільнення Держпраці

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