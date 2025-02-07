В Киеве патрульные через штрафы провели очередное воспитание с нарушителями ПДД, фото

Припарковались на пешеходных переходах – получили постановление.

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В Киеве Патрульная полиция 7 февраля обучала нарушителей правил дорожного движения через постановления. В частности, патрулируя улицы столицы, инспекторы обнаружили автомобили, припаркованные с нарушением ПДД.

Полицейские установили водителей, провели с ними профилактические беседы о недопущении подобных случаев в будущем и составили на них соответствующие административные материалы.

Согласно п.15.9(г) ПДД Украины, остановка транспортных средств запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставление предпочтения в движении.

Напомним, что в начале недели в Киеве патрульные с помощью штрафов напоминали водителям правила остановки возле переходов.

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