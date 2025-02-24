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В Киеве возле озера нашли обломки БпЛА – фото

23:50, 24 февраля 2025
Местные жители обнаружили обломки вражеских беспилотников.
В Киеве возле озера нашли обломки БпЛА – фото
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На Киевском водохранилище и возле одного из озер столицы местные жители обнаружили обломки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в ГСЧС.

Указывается, что в первом случае люди заметили предмет, похожий на крыло БПЛА, и вызвали спасателей. Водолазы-саперы обследовали находку и подтвердили, что это остатки вражеского дрона.

На другой локации прохожие увидели подозрительный объект в прибрежной зоне. После обследования специалисты обнаружили боевую часть БпЛА «Герань-2». Ее оперативно транспортировали на взрывную площадку для уничтожения.

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ГСЧС Киев

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