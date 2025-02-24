У Києві біля озера знайшли уламки БпЛА – фото

Місцеві жителі виявили уламки ворожих безпілотників.

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На Київському водосховищі та біля одного з озер столиці місцеві жителі виявили уламки ворожих безпілотників. Про це повідомили у ДСНС.

Вказується, що у першому випадку люди помітили предмет, схожий на крило БпЛА, та викликали рятувальників. Водолази-сапери обстежили знахідку й підтвердили, що це залишки ворожого дрона.

На іншій локації перехожі побачили підозрілий об'єкт у прибережній зоні. Після обстеження фахівці виявили бойову частину БпЛА «Герань-2». Її оперативно транспортували на підривний майданчик для знищення.

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