В Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам

Две стелы в композиции символизируют крылья и щиты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице открыли первый элемент Мемориала украинским разведчикам. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Две стелы в композиции символизируют крылья и щиты. Их активный рельеф воспроизводит движение и борьбу, силу и неутомимое сопротивление. Между двумя стелами ― пространство тишины, где отчеканены имена людей, которые смело и с честью сражались за Украину.

«Это пространство благодаря этим двум стелам, зеленым насаждениям и дополнительным элементам будет поделено на камерные просторы для чествования, покоя, для каждого из нас, кто будет приходить сюда и найдет свое место для общения с героями», ― добавил архитектор Андрей Лесюк.

С высоты птичьего полета композиция со стел и центрального элемента будет напоминать форму глаза: символ вечной бдительности, защиты, невидимого присутствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.