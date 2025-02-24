У Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам

Дві стели в композиції символізують крила і щити.

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У столиці відкрили перший елемент Меморіалу українським розвідникам. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Дві стели в композиції символізують крила і щити. Їхній активний рельєф відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами ― простір тиші, де викарбувані імена людей, які відважно і з честю бились за Україну.

«Цей простір завдяки цим двом стелам, зеленим насадженням і додатковим елементам буде поділений на камерні простори для вшанування, для спокою, для кожного з нас, хто буде приходити сюди і знайде своє місце для спілкування з героями», ― додав архітектор Андрій Лесюк.

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності.

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