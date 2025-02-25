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В Харькове мужчина в военной форме толкнул велосипедиста на тротуаре – видео

17:50, 25 февраля 2025
В Харькове на улице Мира мужчина в военной форме толкнул велосипедиста, возникла драка.
В Харькове мужчина в военной форме толкнул велосипедиста на тротуаре – видео
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В Харькове на улице Мира произошел инцидент, во время которого мужчина в военной форме столкнул с велосипеда парня, ехавшего по тротуару. Видео с моментом конфликта стало вирусным в местных Telegram-каналах. Инцидент произошел 25 февраля, около восьми утра, и позже был распространен другими пабликами.

Как сообщает «Суспільне», на кадрах с камеры наблюдения видно, как велосипедист движется по тротуару возле многоэтажки. Мужчина в военной форме и балаклаве, спрятавшись за припаркованным авто, выходит на дорогу и толкает его. После того, как велосипедист падает, между ними возникает драка, в результате чего мужчина в форме поднимает его за воротник. Вскоре к месту происшествия подъезжают минивэн и микроавтобус, из которых выходят несколько мужчин в форме.

Согласно информации пресс-секретаря Харьковского областного Территориального центра комплектования Елены Родиной, видео сейчас изучается, а также устанавливаются участники и причины конфликта. Детали проверки обещают обнародовать в ближайшее время.

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военные Харьков ТЦК

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