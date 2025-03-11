На левом берегу Киева водитель Mercedes провез на дверце правоохранителя – видео

Возле ТРЦ «Проспект» произошла погоня с использованием оружия.

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В Киеве на левом берегу возле ТРЦ «Проспект» произошла погоня, во время которой полиция применила огнестрельное оружие. Согласно сообщениям местных Телеграм-каналов, правоохранители попытались остановить автомобиль Mercedes, однако водитель не остановился и продолжил движение.

В ответ на его бегство полицейские были вынуждены открыть огонь. Кроме того на видео видно, как полицейский висит на дверце авто в движении. События произошли в районе ТРЦ, обстоятельства инцидента выясняются.

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