Как правильно установить испытательный срок при принятии работника на работу — разъяснение

Гоструда отмечает, что условие об испытании должно быть зафиксировано в заявлении работника, в трудовом договоре, приказе или распоряжении о принятии на работу.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как правильно установить испытательный срок при принятии работника на работу.

Отмечается, что согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора соглашением сторон может быть оговорено испытание, чтобы проверить соответствие работника поручаемой ему работе.

Условие испытания должно быть зафиксировано в заявлении работника, в трудовом договоре (если он заключается в письменной форме), в приказе или распоряжении о принятии на работу. Если такое условие отсутствует в упомянутых документах, это дает основания считать, что работник принят на работу без испытания. В период испытания на работников распространяется законодательство о труде.

В статье 27 Кодекса указано, что срок испытания при принятии на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать 3 месяцев, а в отдельных случаях по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации – 6 месяцев. Статья 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» позволяет в период действия военного состояния устанавливать условие об испытаниях для любой категории работников.

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