Практика судів
  1. В Україні

Як правильно встановити випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу — роз’яснення

15:58, 4 квітня 2025
Держпраці зазначає, що умову про випробування має бути зафіксовано у заяві працівника, у трудовому договорі, наказі чи розпорядженні про прийняття на роботу.
Як правильно встановити випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці пояснює, як правильно встановити випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу. 

Зазначається, що згідно зі статтею 26 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування, щоб перевірити відповідність працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування має бути зафіксована в заяві працівника, у трудовому договорі (якщо він укладається в письмовій формі), в наказі чи розпорядженні про прийняття на роботу. Якщо така умова відсутня в згаданих документах, то це дає підстави вважати, що працівник прийнятий на роботу без випробування. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

У статті 27 Кодексу зазначено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати 3 місяців, а в окремих випадках, за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – 6 місяців. А стаття 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє в період дії воєнного стану встановлювати умову про випробування для будь-якої категорії працівників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобуття освіти не будуть використовувати як спосіб ухилення від мобілізації – МОН пояснило суть законопроекту Кабміну

Зокрема законопроект передбачає обмеження віку 25 роками для надання відстрочки від мобілізації для учнів професійних училищ і для студентів фахових коледжів.

Депутати пропонують викреслити неподання декларації як окрему підставу для дисциплінарної відповідальності судді

З закону про судоустрій пропонується вилучити таку підставу притягнення до відповідальності суддів, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації чи зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей.

Кабмін схвалив законопроект щодо звільнення від призову за мобілізацією окремих категорій здобувачів освіти та педагогів

Уряд погодив законопроект про внесення змін до закону про мобілізацію щодо звільнення від призову окремих категорій педагогів, учнів та студентів.

Партнери з Великої Британії запланували закупівлю обладнання для ЦВК на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

В рамках проекту міжнародної технічної допомоги для Центральної виборчої комісії планується придбати програмне забезпечення та сервісні пакети обладнання на 414,7 тисяч фунтів стерлінгів

Держреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що державний реєстратор зобов′язаний також встановити відповідність судового рішення за документарною формою та за реквізитами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду