Як правильно встановити випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу — роз’яснення

Держпраці зазначає, що умову про випробування має бути зафіксовано у заяві працівника, у трудовому договорі, наказі чи розпорядженні про прийняття на роботу.

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Державна служба з питань праці пояснює, як правильно встановити випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу.

Зазначається, що згідно зі статтею 26 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлене випробування, щоб перевірити відповідність працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування має бути зафіксована в заяві працівника, у трудовому договорі (якщо він укладається в письмовій формі), в наказі чи розпорядженні про прийняття на роботу. Якщо така умова відсутня в згаданих документах, то це дає підстави вважати, що працівник прийнятий на роботу без випробування. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

У статті 27 Кодексу зазначено, що строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати 3 місяців, а в окремих випадках, за погодженням із відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – 6 місяців. А стаття 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» дозволяє в період дії воєнного стану встановлювати умову про випробування для будь-якої категорії працівників.

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