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Теракт у Дніпрі: загинув начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько

13:31, 4 квітня 2025
Юрій Федько помер у лікарні після того, як його автівка вибухнула.
Теракт у Дніпрі: загинув начальник Лівобережної адміністрації міськради Юрій Федько
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Дніпрі вранці 4 квітня вибухнув автомобіль.

Депутат та голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько помер у лікарні після того, як його автівка вибухнула. Про це повідомила партія «Пропозиція», членом якої й був посадовець.

Його намагалися врятувати у реанімації, але не вдалося, передає «Суспільне».

За даними політсили, поліція кваліфікувала подію як теракт і відкрила кримінальне провадження.

Правоохоронці відпрацьовують три версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації в державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність.

У Офісі Генпрокурора зазначили, що розпочато розслідування за фактом теракту у Дніпрі, внаслідок якого загинув посадовець.

За даними слідства, 4 квітня 2025 року о 7:40 в одному з районів м. Дніпра стався вибух автомобіля дніпровського посадовця.

Чоловік разом з дружиною в момент вибуху знаходився у салоні автомобіля.

Внаслідок теракту посадовець загинув. Його дружина отримала тілесні ушкодження, наразі вона перебуває у лікарні.

На місці події працюють правоохоронці. З'ясовуються всі обставини та вживаються заходи щодо встановлення причетних осіб.

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теракт Дніпро

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