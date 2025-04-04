У Дніпрі вибухнув автомобіль — постраждали посадовець та його дружина, фото

Наразі правоохоронці зʼясовують усі обставини події.

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У п’ятницю, 4 квітня, у Дніпрі стався вибух в автомобілі одного з посадовців. Унаслідок вибуху авто постраждав посадовець і його дружина. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

«Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07:40. Водій автомобіля - місцевий посадовець - та його дружина отримали поранення», - сказано у повідомленні.

У відомстві додали, що на місце виїхав перший заступник Голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Зʼясовуються усі обставини події.

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